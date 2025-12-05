Süper Lig ekibi Alanyaspor’la oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında takımlarına tribün desteği vermeye gelen Arca Çorum FK’lı taraftarlar hiç ummadıkları bir tabloyla karşılaştılar. 21 kişilik maç kadrosu, 17’si altyapıdan, 4’ü ise A takımda forma şansı bulamayan oyunculardan oluşurken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve yardımcıları da kulübede yoktu. Buna karşılık Alanyaspor birçok as oyuncusu ile sahadaki yerini aldı.

Antalya temsilcisi, hiçbir varlık gösteremeyen Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapatırken, devre arasında, havanın soğuk olması ve maçın adeta işkenceye dönmesi üzerine tribünlerin yarıdan fazlası boşaldı. Maç başında 2500 kadar olan tribünlerdeki taraftar sayısı ikinci yarıda 500 civarına düştü.

Boş olan protokol tribününde yer alanların çoğu da yine devre arasında stattan ayrıldı.