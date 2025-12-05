Arca Çorum FK’nın, geçtiğimiz hafta Bodrum FK’ya 4-0 yenildiği maçta rakip takım sporcusu Dimitrov’un aşil tendonuna yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Kerem Kalafat’ın cezası belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), “rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü” nedeniyle Kerem Kalafat’a 2 maçtan men cezası verdi. Deneyimli sağbek, Pendikspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.

BODRUM’A DA CEZA VAR

PFDK, aynı maçta Bodrum FK’lı taraftarların Arca Çorum FK mensuplarına galiz şekilde küfretmeleri nedeniyle Bodrum FK’ya da ihtar, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği Maraton Tribün D blokta yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine, “saha olayları” nedeniyle de 110.000 lira para cezası verdi.

CANER ERKİN İLK YARIYI KAPATTI

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’un deneyimli sol beki Caner Erkin aldığı ceza nedeniyle ilk yarıyı kapattı. PFDK, Ümraniyespor maçında hakeme yönelik hakareti nedeniyle Caner Erkin’e 5 maçtan men ve 67 bin lira para cezası verdi. Bu sezon üçüncü kez kırmızı kart gören Caner Erkin böylece sezonun ilk yarısını kapatmış oldu.