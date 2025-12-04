Ziraat Türkiye Kupası 4.Tur maçında Arca Çorum FK sahasında Süper Lig ekibi Alanyaspor'u ağırladı. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Çorum FK genç ağırlıklı bir kadro ile başladı. İlk dakikadan itibaren oyunda üstünlüğü eline alan Alanyaspor Mounie (3) ve Ogundu'nun golleri ile ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da Çorum FK'nın gençleri karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Alanyaspor Mounie'nin 85.dakikada attığı golle maçı 5-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK Türkiye kupasına veda ederken, Alanyaspor ise gruplara adını yazdırdı.