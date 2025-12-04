Arca Çorum FK’nın lider Pendikspor’la 8 Aralık Pazartesi günü oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 16.hafta maçının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Alper Akarsu düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Akarsu’nun yardımcılıklarını Gaziantep bölgesinden Mehmet Pekmezci ile Bursa bölgesinden Oğuzhan Yazır yapacak. Trabzon bölgesinden Murat Kasap ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Orta hakem Alper Akarsu, 2023-2024 Sezonunda olmak üzere Arca Çorum FK’nın 2 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı takım 9.haftada evinde Eyüpspor’a 3-2 yenilirken, 14.haftada ise deplasmanda Adanaspor’u 3-0 mağlup etti.

PENDİK’İN

4 MAÇINI

YÖNETTİ

Alper Akarsu, Pendikspor’un ise 4 maçını yönetti. İstanbul temsilcisi bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alırken, geçen sezon evinde Yeni Malatyaspor’u 4-0, 2020-2021 Sezonunda, deplasmanda Elazığspor’u 1-0 yenip, 2020-2021 Sezonunda sahasında Karacabey Belediye ile 0-0 berabere kaldı. İstanbul ekibi, tek yenilgisini 2022-2023 Sezonunda, sahasında Boluspor’a karşı 1-0’lık skorla aldı.