Arca Çorum FK’da bugün oynanacak Alanyaspor ve Pazartesi günü oynanacak olan Pendikspor maçının hazırlıkları dün yapılan antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu nezaretinde Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Aleksic ve Geraldo katılmazken, diğer oyuncular hazır bulundu. İlk olarak salonda kuvvet çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar daha sonra çim sahaya çıkarak önce 5’e 2 pas çalışması ardından da yarı sahada taktik idman yaparak günü tamamladı.

Çorum FK’da Alanyaspor maçı hazırlıkları tamamlanırken, Cuma gününden itibaren ise Pendikspor maçının hazırlıkları start alacak.