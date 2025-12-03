4 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği U16 Play-Off Ligi’nde 5.hafta heyecanı yaşandı. 5.hafta maçları 12 puanla zirvede yer alan Vefaspor ile 7 puanla ikinci sırada yer alan Mimar Sinanspor 5.hafta maçında karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşma gol düellosuna sahne olurken, maçı Vefaspor 5-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından 5’de 5 yaparak 15 puana ulaşan Vefaspor bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Mimar Sinanspor ise 7 puanda kalarak ikinci sırada yer aldı.

Günün diğer maçında ise Gençlerbirliği ile Sungurlu Belediyespor karşılaştı. Bu maçı da Gençlerbirliği 2-0 kazanarak puanını 7 yaptı ve son haftaya lig ikinciliği için umudunu arttırdı.

Sungurlu temsilcisi ise 5.hafta itibari ile henüz puan alamadı.

SAHA: İtfaiye.

HAKEMLER: Mehmet Tuğluk, M.Emin Çamlı, S.Emin Arduç.

VEFASPOR: Semih, Alperen, Anıl, Eymen, Alper, Abdulkadir, M.Eray, Berkay, Elvan Efe, Ekrem, Melih.

YEDEKLER: Poyraz, M.Eren, Hasan, Utku, Kayra, Şükrü, Vahit Efe.

MİMAR SİNANSPOR: İlker, Enes, Çağrı, Yiğit, Umut Ayaz, Mustafa Can, Sefa, Yağız, Yusuf, Y.Emin, İhsan.

YEDEKLER: Göktan, Mehmet, Mert, Muharrem, Mert, M.Enes.

GOLLER: Dk.5 M.Eray, Dk.43 Eymen, Dk.60 Vahit Efe, Dk.69 ve 78 Elvan Efe (Vefaspor), Dk. Dk.9 ve 48 Sefa (M.Sinan).