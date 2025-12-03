Bülent Üstünel Sahası’nda gerçekleşen antrenman öncesi basın mensupları ile bir araya gelen Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, hem kupada oynanacak Alanyaspor, hem de ligde oynanacak olan Pendikspor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak Alanyaspor maçını düşündüklerini ifade eden tecrübeli teknik adam, Cuma gününden itibaren ise Pendikspor maçına odaklanacaklarını söyledi.

Alanyaspor maçına genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir kadro ile çıkacaklarını belirten Eroğlu, “Diğer oyuncularımızdan da sahada olacaklar var tabi ki. Alanya maçını oynadıktan sonra genç oyuncularımızın performanslarına bakıp Pendikspor maçının kadrosuna dahil edeceğimiz oyuncular da olacaktır. Kaldı ki son 4 maçımız da her oyuncuya çok ihtiyacımız var. Bizim için önemli olan Pazartesi oynayacağımız Pendikspor maçı kupada bir hedefimiz yok ama ligde büyük hedeflerimiz var” dedi.

BODRUM MAÇINDA KÖTÜ OYNAMADIK

Bodrum FK karşısında alınan 4-0’lık yenilgiyi de kısa bir şekilde değerlendiren Eroğlu, “Bodrum maçını skordan bağımsız değerlendirirsek iyi bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Ne Bodrum 4 tane atabilecek kadar iyi oynadı, ne de biz 4 tane gol yiyecek kadar kötü oynadık. 10 kişi kalsak da, oyuncularımın ilk 15 dakikada gösterdiği performans bizim için oldukça önemliydi. Biz bu oyunu buradan aldık, başka bir noktaya taşımak istiyoruz. Bu da kolay değil. Eksiğimiz, sakatımız var ama biz her oyuncumuzdan en yüksek verimi almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ALEKSİC İLE GERALDO’NUN TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR

Sakatlıkları devam eden Aleksic ve Geraldo’nun durumu hakkında sorulan soru üzerine, “Aleksic ile Geraldo’nun sakatlığı devam ediyor. Bu iki oyuncumuzun sakatlığı da kadro derinliği açısından bizi etkiliyor tabi. Şuan çalışarak tedavilerine devam ediyor. Özellikle Aleksic’in Pendikspor maçında oynaması noktasında da net bir şey söyleyemem tedavileri devam ediyor” dedi.

ÖNEMLİ OLAN BİZİM NE YAPACAĞIMIZ

Pendikspor son dönemlerde en formda takımlardan biri olduğuna dikkat çekilerek sorulan soruyu da içtenlikle cevaplayan tecrübeli teknik adam, “Pendikspor sistemle oynayan bir takım ve kolay bir rakip değil. Her takım bu ligde birbirine üstünlük kurabiliyor. Pendikspor’da son haftalarda form tutmuş bir takım. Ama biz onların ne yaptığına değil. Bizim onlar karşısında neler yapabileceğimize odaklandık. Bu şekilde de çalışmalarımız sürüyor. Lig uzun maraton çok maç var. İnşallah Pendikspor maçı ile çıkışa geçeceğiz ve daha önce de söyledim buradan da söylemek istiyorum. Çorum FK sezon sonunda Süper Lig’e çıkan taraf olacaktır. Biz de bunun için buradayız. Devre arasına kadar 4 maçı en iyi şekilde oynayıp ondan sonra yönetimimiz ile istişare yapıp ikinci yarıya daha iyi şekilde gireceğimizi düşünüyorum” dedi.