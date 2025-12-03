Çorum’da güreş camiasının sevilen isimlerinden olan Kargı Güreş İlçe Koordinatörü ve antrenör Kazım Karabıyık, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

İlk müdahalesi Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan Karabıyık, daha sonra Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan muayenelerde damar tıkanıklığı tespit edilen Karabıyık’ın bypass tedavisine alınacağı öğrenildi.

Doktorların gerekli hazırlıkları sürdürdüğü, Karabıyık’ın şu anda sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi