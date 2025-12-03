48 takımın başvurduğu turnuvanın teknik toplantısı önceki gün Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve 48 takımın temsilcisi katıldı.

Turnuvanın 6 Aralık’ta başlayacağı duyurulurken, 48 takımın 12 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği açıklandı.

Çekilen kura sonunda 1.grupta Ariss Tanrıvermiş FK, Beyözü Afkat FK, Saraylı köyü, Eskice FK, 2.grupta Delilerspor, Kızılhamza Çankaya, Boğabağı köyü, Arpalık köyü FK, 3.grupta Çalyayla FK, Konaklı FK, Tatar FK, Ovasaray SK, 4.grupta Çatakspor, Kargıköyü, Elvançelebi, Kışla Deresi, 5.grupta Şeyhlerspor, Düvencispor, Çitli FK, Karahacipspor, 6.grupta Garaören, Bayat Köyü United, Bekişspor, Çopraşıhspor, 7.grupta, Büğdüzspor, Eskice City, Kınıkspor, Çamlıca FK, 8.grupta Karacaspor, Morsümbül Dağspor, Kayı FK, Kadıkıspor, 9.grupta Mecidiyekavak, Çalıca köyü, Hamdiköy, CNR Elektrik Dağkarapınar, 10.grupta Çitli City, Boğacık FK, Figani FK, Güveçlispor, 11.grupta Şapinuva, Kınık FK, 1919 Tola FK, Sarıhasan FK, 12.grupta Elmapınar FK, Gürcüspor, Karapürçek FK, Dikenli FK takımları yer aldı.

Turnuvada maçlar Nazmi Avluca ve Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak. Grup maçları 21 Aralık’ta sona ererken, daha sonra çekilecek kura ile çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli olacak.