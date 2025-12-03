Arca Çorum FK ile Alanyaspor arasında bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçın hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Demirkıran düdük çalacak. Saat 20.30’da başlayacak maçta Demirkıran’ın yardımcılıklarını Malatya bölgesinden Harun Reşit Güngör ile Sivas bölgesinden Haydan Avcı yapacak. İzmir bölgesinden Aykut Sergin ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Burak Demirkıran, Arca Çorum FK’nın bir önceki turda Kütahyaspor’u 3-0 yendiği karşılaşmada düdük çalmıştı.

Demirkıran, Alanyaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.