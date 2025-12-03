Arca Çorum FK’da Alanyaspor ve Pendikspor maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla devam ederken, antrenman öncesi Kaptan Yusuf Erdoğan kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konuşmasına son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek başlayan Kaptan Yusuf Erdoğan, “Maçları lehimize çevirme konusunda sıkıntılı yaşadığımız bir sürü süreçteyiz. Sahanın içine baktığımızda daha fazla oyunu rakip sahada kabul eden bir oyun anlayışımız var. Ancak bitiricilik konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu bir süreç şampiyonluk yolunda böyle dalgalanmalar olur. Daha öncede şampiyonluğa oynadığım takımlarda da böyle süreçlerden geçtik. Biz Mayıs ayında kupayı kaldıran bir şehir olacağına inanıyoruz” dedi.

DALGALANMALAR YAŞIYORUZ

Kupa’da Alanyaspor ve Lig’de Pendikspor maçı ile ilgili sorulan soruya da içtenlikle cevap veren kaptan Erdoğan, “İki maça da ciddi bir şekilde hazırlanıyoruz. İş ahlakına sahip bir teknik ekip ve futbolcu topluluğu var burada. Sahada maç kaybedilebilir ve kazanılabilir ancak iş disiplinimiz üst seviyede. Forma savaşının en üst seviyede olan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Yani sizinle aslında böyle bir daha böyle pozitif konuşmak isterdim. Bu şekilde elde yani bizim sezon başındaki hedeflerimiz arasında şu an birinci sırada olmak tabiki vardı ama dediğim gibi bu bir geçiş dönemi büyük takımlar zaman zaman böyle dönemlerden geçebilir. Biz futbolcu grubu olarak bunun üstesinden seri galibiyetlerle geleceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

TARAFTARIMIZ ŞUAN HAKLI

Sosyal medyada futbolcular hakkında yazılan ve yapılan olumsuz yorumlardan etkileniyor musunuz sorusu üzerine açıklamalarına devam eden tecrübeli futbolcu, “ Bu sosyal medyada olumlu, olumsuz yorum yapma hakkı herkesin var. Şuanda da taraftarlarımız haklı durumda. Bu sene özelinde Çorum şampiyon takım adayları arasında ilk sırada gösterilmesi nedeni ile taraftarlarımız da heyecan içerisinde. Hal böyle olunca taraftarlarımız da olumsuz sonuçlar olunca görüşlerini, eleştirilerini dile getiriyorlar.

Ben buradan taraftarlarımıza çıkışa geçeceğimizin sözünü veriyorum. Onlardan da söz almak istiyorum. Pendikspor maçında stadı full doludurup tek yürek olsunlar. Bizlerden desteklerini esirgemesinler. Bizim en büyük itici gücümüz taraftar. Bu güç ile birlikte bizlerle bambaşka bir hikâye yazacağız” dedi.

EROĞLU’NA ÖVGÜ

Yeni hocanın takıma gelmesi ile takımda ne gibi değişiklikler oldu sorusunu da cevaplayan Yusuf Erdoğan, “Hocamız zaten yaptıkları belli 3 yılda 2 tane şampiyonluk yaşamış tecrübesi kalitesi en üst seviyede olan bir insan. Yani şampiyon olduğu sezonlarda neler yapılması gerektiğini bize anlatmaya başladı. Bazen böyle kırılma anlarında futbolda sizin kontrolünüzün elinde olmayan şeyler olabiliyor ama hocamız bu ligin şampiyon hocasıdır. İnşallah da üçüncü şampiyonun da bizimle yaşayacaktır” dedi.