Çorum’da geçtiğimiz yaz faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede Kayseri ve Antalya’da katıldığı iki turnuvada da derece yapan Çorum Alanyaspor Futbol Okulu, Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında Arca Çorum FK’ya konuk olan Süper Lig ekibi Alanyaspor için karşılama töreni düzenledi.

Çorum Alanyaspor Futbol Okulu Koordinatörü Şaban Aksoy, antrenör Onur Özçiftçi, sporcular ve bazı sporcu velileri, önceki akşam saatlerinde Alanyaspor’u Anitta Otel önünde karşıladı. Şaban Aksoy, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Teknik Direktör Joao Pereira’ya çiçek ile hediyelik meşhur Çorum kuruyemişi verdi.

Çorumlu minik sporcular, Alanyasporlu futbolcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, koordinatör Şaban Aksoy, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu’na Çorum Alanyaspor Futbol Okulu’nun faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi.