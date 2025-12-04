Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Büyük Erkekler Basketol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Atatürk Spor Salonu’nda oynandı. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Gökhan Dikmen, Boğaçhan Erkan, Kaan Ayalın, Emir Keskin, Serhat Abuhanoğlu, M.Alp Şanal, Kürşat Karagöz, Y.Erdem Eker, Kuzey Öztürk, Kerem Çalık, Alper Keskin ve Burak Ölçer’li kadrosu ile Çorum Belediyespor A takımı 8 puanla yenilgisiz şampiyonluk ipini göğüslerken, 7 puanla Çorum Basketbol Yıldızları takımı ikinci, 6 puanla Çorum Belediyespor B takımı üçüncü, 5 puanlı Gelişim Basketbol takımı ise dördüncü olarak tamamladı.

Son maçların ardından düzenlenen kupa törenine, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik Merkezi Müdürü Esat Buğdaylı, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Çorum Belediyesi Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak, ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ve Spor Şube Müdürü Gürsel Gürbüz katıldı.

Protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.