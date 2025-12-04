Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk hesapları yapan Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda da bugün Süper Lig ekibi Alanyaspor’la grup bileti için kapışacak.

Ligde, haftayı Bodrum FK deplasmanında aldığı 4-0’lık yenilgiyle kapatan Arca Çorum FK, gözünü kupa maçına dikti. Çorum temsilcisi, bu akşam 4.eleme turu maçında konuk edeceği Süper Lig ekibi Alanyaspor karşısında kazanıp hem ligde lider Pendikspor’la oynayacağı kritik maç öncesinde moral bulmak, hem de tarihinde ikinci kez gruplara kalmak istiyor. Çorum temsilcisinin, 3.turda 3-0 kazandığı Kütahyaspor maçına olduğu gibi bu akşamki Alanyaspor karşılaşmasına da yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkması bekleniyor.

3.turda 3.lig ekibi Bursa Yıldırımspor’u deplasmanda 2-1 yenerek 4.tura kalan Alanyaspor ise ligde haftayı zorlu Samsun deplasmanında aldığı 1-1’lik beraberlikle kapattı. Antalya temsilcisi, Arca Çorum FK’yı eleyerek gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.

Ligde 25 puanla 6.sırada yer alan Arca Çorum FK ile 16 puanla 10.sırada bulunan Alanyaspor arasında bu akşam, Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmada normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.