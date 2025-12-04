Bu akşam 3Süper Lig ekibi Alanyaspor’u konuk edecek olan Arca Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda 28.maçına çıkacak.

Profesyonel liglerde 14. sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bu sezonların tamamında Ziraat Türkiye Kupası’na katıldı. Kırmızı-siyahlı takım, kupada bugüne kadar 1’i hükmen sonuçlanmak üzere 27 maça çıktı. Çorum temsilcisi, bu maçlarda 13 galibiyet, 1’i hükmen 14 yenilgi alırken, attığı 47 gole karşılık kalesinde de 44 gol gördü.

Arca Çorum FK, 27 maçın 15’ini evinde oynarken, 8 galibiyet, 7 yenilgi aldı. Rakip fileleri 28 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde ise 21 gol gördü.

Arca Çorum FK, 27 maçın 12’sini ise deplasmanda oynadı. Bu maçlarda 5 galibiyet, 7 yenilgi alan Çorum ekibi, 5 kez adını üst tura yazdırırken, pandemi döneminde, Altınordu ile deplasmanda oynaması gereken maça, takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının fazla olması nedeniyle çıkamamış ve 3-0 hükmen yenik sayılmıştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 12 deplasman maçında attığı 19 gole karşılık kalesinde 23 gol gördü.