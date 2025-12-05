Başantrenörlüğünü Çorumlu sporseverlerin yakından tanıdığı Murat Saat’in yaptığı Zorlu Koleji Samsun Basketbol, Kadınlar Türkiye Basketbol Ligi’nde 10’da 10 yaparak liderliğini sürdürdü.

Uzun yıllar Çorum’da, Anadolu Öğretmen Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapan ve bu süre zarfında 12 Dev Adam Basketbol Okulları, DSİ Spor Kulübü, Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu ve Çorum Basketbol İhtisas Spor Kulübü’nde olmak üzere antrenörlük yapan Murat Saat, kariyerini Samsun’da sürdürüyor. 2021-2022 Öğretim yılında Samsun’a tayin olan Murat Çalışkan, hem matematik öğretmenliğine, hem de antrenörlüğe devam ediyor. 15 takımlı Kadınlar Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Zorlu Koleji Samsun Basketbol’un başantrenörlüğünü yapan Murat Çalışkan, burada da büyük başarılara imza atıyor. Samsun ekibi, en son 11.hafta maçında konuk ettiği Adana Nova Basketbol’u 81-55 yendi ve 10’da 10 yapan tek takım olarak 20 puanla liderliğini sürdürüyor.

Murat Saat nezaretinde şampiyonluğa koşan lider Samsun Basketbol, 12.hafta maçında, en yakın takipçilerinden, 18 puanlı İstanbul Gençlikspor’la 6 Aralık Cumartesi günü, deplasmanda karşılaşacak.