Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde başlattığı Yurtlig Satranç Turnuvası’nın Çorum ayağı sona erdi. 2-3 Aralık tarihleri arasında Hayrettin Karaman Kız Yurdu’nda ve Kerebi Gazi Erkek Yurdu’nda gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Betül Ceren Kutlu şampiyon olmayı başarırken, Elif Nergiz ikinci, Ahsen Nisa Türkdoğan üçüncü, Azize Kula ise dördüncü oldu.

Erkeklerde ise Ferhat Sultan Ekin şampiyonluk ipini göğüslerken, Yusuf Bahadır Şahin ikinci, Bora Üstün üçüncü, Tahir Semerci ise dördüncü olarak tamamladı.

Kızlarda birinci olan Betül Ceren Kutlu ile erkeklerde birinci olan Ferhat Ekin Sultan Nisan ayı içerisinde gerçekleşecek olan Yurtlig Türkiye Satranç Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.