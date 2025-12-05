3 Aralık Dünya Engelliler Günü, çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Çorum’da Arca Çorum FK ile Süper Lig ekibi Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçı öncesinde engelliler gününe dikkat çekildi.
Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maç öncesinde Arca Çorum FK’lı futbolcular önünde “Hayatı paylaşmak için engel yok” yazılı özel tasarım tişörtlerle ısınmaya çıktı.
Isınmanın ardından takımlar maç için sahaya Çorum 100. Yıl Cumhuriyet Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun ambleminin de yer aldığı “Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz” yazılı pankartı taşıyarak çıktılar.
Öte yandan, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde eğitim gören özel bireyler, Arca Çorum FK ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçını tribünden izlediler.