Gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Kupada grup maçların programı şöyle:

A Grubu

- 1. Hafta:

23, 24 ve 25 Aralık:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor

Boluspor-Fethiyespor

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Fethiyespor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Boluspor

İstanbulspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Galatasaray-İstanbulspor

Trabzonspor-Fethiyespor

Boluspor-Corendon Alanyaspor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Trabzonspor

Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

İstanbulspor-Boluspor

B Grubu

- 1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Samsunspor-ikas Eyüpspor

TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK

Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Aliağa Futbol-Samsunspor

ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor

Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Samsunspor-Sipay Bodrum FK

TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol

Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor

Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor

ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor

Aliağa Futbol-Gençlerbirliği

Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK

C Grubu

- 1. Hafta

23, 24 ve 25 Aralık:

Fenerbahçe-Beşiktaş

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK

Kocaelispor-Erzurumspor FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı

- 2. Hafta

13, 14 ve 15 Ocak 2026:

Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe

Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü

Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor

Gaziantep FK-Kocaelispor

- 3. Hafta

2, 3 ve 4 Şubat 2026:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK

Kocaelispor-Beşiktaş

- 4. Hafta

2, 3 ve 4 Mart 2026:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor

Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü