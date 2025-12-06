Gruplarda ilk hafta maçları 23, 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Kupada grup maçların programı şöyle:
A Grubu
- 1. Hafta:
23, 24 ve 25 Aralık:
Galatasaray-RAMS Başakşehir
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor
Boluspor-Fethiyespor
- 2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Fethiyespor-Galatasaray
RAMS Başakşehir-Boluspor
İstanbulspor-Trabzonspor
Corendon Alanyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
- 3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Galatasaray-İstanbulspor
Trabzonspor-Fethiyespor
Boluspor-Corendon Alanyaspor
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir
- 4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Corendon Alanyaspor-Galatasaray
RAMS Başakşehir-Trabzonspor
Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
İstanbulspor-Boluspor
B Grubu
- 1. Hafta
23, 24 ve 25 Aralık:
Samsunspor-ikas Eyüpspor
TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK
Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol
- 2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Aliağa Futbol-Samsunspor
ikas Eyüpspor-Alagöz Holding Iğdır FK
Sipay Bodrum FK-TÜMOSAN Konyaspor
Hesap.com Antalyaspor-Gençlerbirliği
- 3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Samsunspor-Sipay Bodrum FK
TÜMOSAN Konyaspor-Aliağa Futbol
Alagöz Holding Iğdır FK-Hesap.com Antalyaspor
Gençlerbirliği-ikas Eyüpspor
- 4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor
ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor
Aliağa Futbol-Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK
C Grubu
- 1. Hafta
23, 24 ve 25 Aralık:
Fenerbahçe-Beşiktaş
Çaykur Rizespor-Gaziantep FK
Kocaelispor-Erzurumspor FK
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşı
- 2. Hafta
13, 14 ve 15 Ocak 2026:
Beyoğlu Yeni Çarşı-Fenerbahçe
Beşiktaş-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü
Erzurumspor FK-Çaykur Rizespor
Gaziantep FK-Kocaelispor
- 3. Hafta
2, 3 ve 4 Şubat 2026:
Fenerbahçe-Erzurumspor FK
Çaykur Rizespor-Beyoğlu Yeni Çarşı
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Gaziantep FK
Kocaelispor-Beşiktaş
- 4. Hafta
2, 3 ve 4 Mart 2026:
Gaziantep FK-Fenerbahçe
Beşiktaş-Çaykur Rizespor
Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor
Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü