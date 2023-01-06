Sezonun ikinci ve son teknik toplantısı dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Futbol İl temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve kulüp temsilcileri katıldı.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 2.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nin 5 Mart Pazar günü başlayacağını belirtti. 7 takımın tek grupta çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceğini belirten Ayan, grupta ilk iki sırayı alan takımın 1.Amatör Küme'ye yükseleceğini ifade etti. Çekilen kura sırası sonunda 2.Amatör Küme'de sıralama şu şekilde oluştu; H.E.Kültürspor, Düvenci Belediyespor, Oğuzlar Belediyespor, Kargıserispor, Bayat Belediyesi Gençlikspor, Osmancıkgücü ve Dodurga Gençlikspor.

U13 LİGİ'NDE 14 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Devam eden teknik toplantıda U13 Ligi'nin de kuraları çekildi. 4-5 Mart tarihleri arasında oynanacak olan U13 Ligi 14 takımla 2 grupta tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olup, gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takımın ise çift devreli lig statüsüne göre Play-Off müsabakaları oynayacağı belirtildi. Play-Off müsabakalarının tarihinin ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi. Çekilen kura sonunda U13 Ligi A grubu Hattuşa Gençlikspor, Gençlerbirliği, Mecitözüspor, Mavi Ay Gençlikspor, Alaca Belediyesi Gençlikspor, Çorumspor ve Mimar Sinan Gençlikspor, B grubu ise Çimentospor, 1907 Gençlikspor, Vefa Gençlikspor, Kargı Gücü, H.E.Kültürspor, Çorumspor ve İskilipspor'dan oluştu.

U17'DE 6 TAKIM ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERECEK

U17 Futbol Ligi'nde 6 takımın mücadele edeceğini belirten Engin Ayan, maçların tek grupta çift devreli lig statüsüne göre oynanacağını da sözlerine ekledi. 4 Mart Cumartesi günü başlayacağı belirtilen U17 Futbol Ligi'nde İskilipspor, Hattuşa Gençlikspor, Mimar Sinan Gençlikspor, Gençlerbirliği, H.E.Kültürspor ve İskilipgücü takımları mücadele edecek.

(Rıfat KARA)

