Yarı finalin galip takımları Arca Çorum FK ile Sungurlu Belediyespor, şampiyonluk maçında karşılaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan ve il hakemlerinden Elvan Mert Armutcu’nun dük çaldığı maç oldukça çekişmeli geçti. Sungurlu temsilcisi, 19.dakikada Salim’in attığı golle ilk yarıyı 1-0 ende kapatırken, ikinci yarıda, özellikle son bölümde Arca Çorum FK ataklarını sıklaştırdı. 34.dakikada Kaan’la beraberliği sağlayan Arca Çorum FK, 39’da aynı futbolcunun golüyle de 2-1 öne geçti. Kalan sürede başka gol olmayınca yenik durumdan 2-1 kazanan Arca Çorum FK, 2024-2025 Sezonunun şampiyonu oldu. Sungurlu Belediyespor ise şampiyonluğa çok yaklaşmasına rağmen ikincilik kupasıyla teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI ANADOLU FK’NIN

U12 Futbol Ligi’nde üçüncülük kupası Çorum Anadolu FK’nın oldu.

Yarı finalde yenilerek şampiyonluk şansını kaybeden Çorum Anadolu FK ile Vefaspor üçüncülük kupası için karşılaştı. İtfaiye Sahası’nda oynanan ve Serhat Emin Arduç’un yönettiği maçta normal süre 1-1 biterken, penaltılarda rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Çorum Anadolu FK üçüncülük kupasının sahibi oldu. Vefaspor ise ligi dördüncülük kupasıyla tamamladı.