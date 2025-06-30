Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alana Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 1.etap atletizm yarışları 28-29 Haziran tarihleri arasında Bolu’da yapıldı. Karaçayır atletizm pistinde gerçekleşen yarışlar sonunda takımlar sıralamasında Çorum kız ve erkek takımı yedinciliği elde ederken, ferdi yarışlara ise Çorumlu atletler damga vurdu.

1500 metre yarışlarında Eylül Kazancı, 800 metrede Rabia Sarmaşık ve gülle atmada Elanur Dinçel birinci olmayı başarırken, 80 metrede Cemre Nur Demirel, 5x80 metre kız bayrak takımı ise ikinciliği elde etti. 60 metre yarışlarında Rana Hanım Kambur, 2000 metre yarışlarında Abdulkadir Şentürk, 800 metrede Hıdır Ayberk ve 5x80 metre bayrak erkek takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Toplamda 9 madalya alan Çorumlu atletler 19-20 Temmuz tarihleri arasında Konya’da yapılacak Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandılar.