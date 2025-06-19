U11 Ligi’nde normal sezonun sona ermesi ile birlikte Hitit Anadolu, Çorum FK, Hattuşaspor, Mimar Sinanspor, Sungurlu Belediyespor, Vefaspor ve Çorum İdman Yurdu çeyrek finale adını yazdıran takımlar olmuştu. Çeyrek finale yükselen son takımın belli olacağı ön eleme maçında ise Çorum Gücü ile 1907 Gençlikspor karşı karşıya geldi. İtfaiye Sahası’nda oynanan karşılaşmanın henüz başında 1-0 geriye düşen Çorum Gücü daha sonra oyunun kontrolünü eline alarak maçı 4-2 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından çeyrek finale yükselen son takım Çorum Gücü olurken, çeyrek final maçında Vefaspor’un rakibi oldu.

Çorum Gücü: 4-1907 Gençlikspor: 2

SAHA: İtfaiye.

HAKEM: Hasan Berk Soytemiz.

ÇORUM GÜCÜ: Eymen, E.Ege, Sadi, Çağan, Muhammet, Hıdır, Eymen, İhsan Emir, Efe, Eyüp Yağız, Semih Kaan, Berkay, Miraç, Yusuf, Seyyid, Ömer.

1907 GENÇLİKSPOR: Eren, Hasan, Rüzgar, Azad, M.Efe, Kürşat, Melih, Hasan Mert, Ahmet Taha, Ç.Efe, Çınar, Aras, Zeynel, İnanç, Göktuğ.

GOLLER: Dk.7 Hasan Mert, Dk.28 Melih (1907 Gençlikspor), Dk.24 İhsan Emir, Dk.34 Eyüp Yağız, Dk.43 ve (penaltıdan) 49 Sadi (Çorum Gücü).