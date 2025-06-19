Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen 1. Kademe Antrenörlük Kursu, 18 Haziran Salı günü Çorum Spor Salonu’nda başladı. Farklı şehirlerden gelen 44 katılımcı, 5 gün sürecek yoğun eğitim programında antrenörlük bilgi ve becerilerini geliştiriyor.

Kursun koordinatörlüğünü Çorum Muay Thai İl Temsilcisi Fahrettin Öztemiz üstlenirken, eğitimler Baş Antrenör Şahin Güler tarafından veriliyor. Kursun idari sorumluluğunu Kurs Müdürü Sinan Duman yürütüyor. Oyun Kuralları eğitimi ise branşında uzman isim Tuncay Karaal tarafından katılımcılara aktarılıyor.

Eğitim süreci, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü adına Necati Çamiçi gözetiminde titizlikle sürdürülüyor. Kurs, hem teorik hem de uygulamalı derslerden oluşuyor. Katılımcılar, program sonunda yapılacak sınavla birlikte Muay Thai 1. Kademe Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanacak.