Sungurlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaklaşık 40 gün önce 16 takım 500 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Kurumlararası Voleybol Turnuvası sona erdi. Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda oynanan ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuvada Arca Savunma Sanayi ve Sungurlu Cezaevi takımları finale adını yazdırdı. Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin de izlediği final maçını Arca Savunma Sanayi takımı iyi bir oyunla 3-0 kazanarak turnuvanın şampiyonu olurken, Sungurlu Cezaevi takımı ise ikincilik kupasını kazandı.

Final maçı öncesi aynı salonda oynanan üçüncülük maçında ise Mustafa Kemal Ortaokulu, Ticaret Sanayi Odası takımını 3-0’la geçerek üçüncülük kupasının sahibi olurken, Ticaret Sanayi Odası takımı ise dördüncülük kupası ise teselli buldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.