Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2025 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası U12 Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği sona erdi. 5 takımın tek devreli lig usulüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde tüm maçlar Yeni Spor Salonu’nda oynandı. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık gözetiminde gerçekleşen maçlar sonunda Duygu Doğanay, Zeynep Bıyık, Hira Eker, Ceyda Çeri, Nehir Çavadar, Damla Yalvan, İkranur Darıcılar, Begüm Sağır, Zeynep Çıplak, Alya Kavakçı’lı kadrosu ile Gelişim Basketbol B takımı 8 puanla şampiyonluk ipini göğüslerken, Ecrin Yılmaz, Elif Hira Bekkaya, Ceylin Kadife, Zeynep Ela Baş, Sevdenur Durmuş, Hanzade Coşkun, Sudenaz Temiz, İrem Öztürk, Elif Sarkın, Pelin Su Kabasakal, Rabia Aşık ve Betül Yıldırım’lı Basketbol Yıldızları Spor Kulübü ise 7 puanla ikincilik kupasını kazandı. 5 puanlı iki takımdan Gelişim Basketbol A takımı averajla üçüncü, Mehmet Akif Ersoy Spor Kulübü ise il dördüncüsü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.