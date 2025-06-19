Kulüp Başkanı Fatih Atlı'nın öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, kadın futbolunun gelişimi ve takımın desteklenmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında, Buharaspor Kadın Futbol Takımı, Ali Yetkin’e Buharaspor forması hediye edildi. Kulüp Başkanı Atlı, kadın futboluna olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, Çorum’daki tek kadın futbol takımına verilen desteğin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali Yetkin ise, genç sporcuların yanında olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, kadın futbolunun gelişimine katkı sunmaya hazır olduklarını söyledi.