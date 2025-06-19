Çorum’a kazandırılan Modern Pentatlon parkuru ve atış alanı, il protokolü tarafından yerinde incelendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkan, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Spor Şube Müdürleri İsmail Şahan ve Ayşe Şenyuva, tesisi ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Modern pentatlon branşına hizmet verecek parkur ve atış alanı, sporcuların antrenmanlarını modern ve güvenli şartlarda gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak. İl Müdürü Mustafa Demirkan, tesisin Çorum’daki spor altyapısını güçlendireceğini belirterek, “Amacımız, gençlerimize daha fazla spor olanağı sunmak ve onları ulusal ve uluslararası arenada başarıya taşıyacak imkânları hazırlamak” dedi.

Ziyaret sırasında teknik ekipten detaylı bilgi alan heyet, projenin hem altyapı hem de sporcu gelişimi açısından önemli bir yatırım olduğunu vurguladı.