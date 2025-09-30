Küresel ekonomik kriz Türkiye’de birçok şirketi zorlarken, tekstil sektörünün önde gelen firmalarından EGM Giyim de konkordato ilan etti. Bingöl merkezli şirket, mali darboğazı aşamayınca mahkemeye başvurdu ve geçici mühlet kararı aldı.

3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Bingöl 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, EGM Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile şirket yetkilisi Cemal Erdoğan hakkında 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu süre içinde firmanın mali yapısının incelenmesi ve borçlarını yeniden yapılandırma imkânı araştırılacak.

İKİ GEÇİCİ KOMİSER ATANDI

Konkordato sürecinin sağlıklı yürütülmesi için mahkeme tarafından iki isim geçici komiser olarak görevlendirildi. Komiserler, şirketin sunduğu tabloları ve alacaklıların durumunu değerlendirerek konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağına dair rapor hazırlayacak.

ALACAKLILARA 7 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI

Mahkeme ilanında, alacaklılara da önemli bir hatırlatma yapıldı. İtiraz etmek isteyenler, 7 gün içinde dilekçe sunarak konkordato mühletinin verilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını öne sürebilecek. Bu süreçte alacaklıların talebi doğrultusunda konkordato kararı reddedilebilecek.