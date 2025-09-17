nahtar Parti (A Parti) Genel Başkan Yardımcısı Genel Merkez Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanı Muhammed Hakan Tanrıöver ve beraberindeki heyet Çorum’dan ülke gündemini değerlendirerek iktidara yüklendi.

A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun direktifleri ile Genel Başkan Yardımcıları ve MYK üyelerinin ülke genelinde vatandaşlarla buluştuğunu söyleyen ve bu kapsamda kendisinin de MYK Üyesi Mustafa Can ile birlikte ilimize geldiğini belirten Tanrıöver, sabah saatlerinde Çorum basını ile buluşarak ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Merkez İlçe Başkanı Ali Fatih Göktuğ ve parti yöneticilerinin hazır bulunduğu programda esnafa yönelik vergi düzenlemelerini de eleştiren Tanrıöver ayrıca bu iktidar döneminde ülkede 10 milyon bağımlı gencin oluştuğunu, devlet eliyle 161 yasal bahis sitesinin faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Maya Cafe’de yapılan “Anahtar Buluşmalar” etkinliği kapsamında geldiği Çorum’da ilimizin tarihî ve kültürel potansiyeline özel vurgu yapan Tanrıöver; “Biz bu topraklara gelerek bir anlamda başladığımız yere gelmiş oluyoruz. Burası dünyanın ilk süper gücü olan Hititlerin başkenti. Burası çok önemli bir medeniyet” dedi.

“ÇORUM’U TANITACAĞIZ”

Anahtar Parti’nin iktidar vizyonu içinde kültürel miras ve turizme öncelik verdiklerini belirten Tanrıöver, “Anahtar Parti iktidarında kültürel miras aracılığıyla kalkınma politikamızı uygulayacağız. Kültürel turizm açısından Çorum’u hak ettiği yere getireceğiz. Buraya önemli tanıtım kampanyaları düzenleyerek yurt dışından Türkiye’ye gelecek turistler ‘Ben Çorum’a, Alacahöyük’e geleceğim’ diyecek. Çorum için hazırlanan Kültürel Miras Aracılığıyla Kalkınma Turizm Eylem Planı’nı, İl Başkanı aracılığıyla kamuoyuna sunulacak” ifadelerine yer verdi.

Kentin uluslararası arkeoloji camiasındaki yerine dikkat çeken Muhammed Hakan Tanrıöver, editörlüğünü yaptığı ve ilk defa Türkçeye çevrilen bir yayına atıf yaptı: “Çorum’dan Hitit Diyarı diye bahsediyor. Bütün Alman arkeologlarının birinci ilgi ve konsantre merkezi Çorum Alacahöyük’tür. Gerçekten burası bir yapı taşıdır.”

Çorum’un gastronomi zenginliğine ve tarımsal kökenine de vurgu yapan Tanrıöver, “Bunu aynı zamanda Çorum’un gastronomisinde görebiliriz. Buğdayın ilk ehlileştirildiği yerler bu topraklardır” diyerek kentin mutfak kültürünün tanıtım kampanyalarında önemli rol oynayacağını söyledi.

A Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, ayrıca A Parti AR-GE’den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Özcan Güngör’ün Çorumlu olmasının ayrı bir avantaj olduğunu da kaydetti.

“2 MİLYON ESNAF

MAĞDUR OLACAK”

Partinin kuruluş sürecini anlatarak 28 Ekim 2024’te Yavuz Ağıralioğlu liderliğinde kurulan partinin bugün 71 il ve ilçede teşkilatlanmalarını tamamlayarak seçime girme yeterliliğine ulaştığını anlatan Tanrıöver, ekonomideki tabloyu “dardaki emekli, memur ve çiftçi” sözleriyle özetleyerek yeni vergi düzenlemesine dikkat çekti. Tanrıöver; “Hükümet yeni kararnameyle esnafın, bakkalın, marangozun, kuaförün bugüne kadar ödediği vergiyi basit usule çevirdi. Bu, yaklaşık 2 milyon insanımızın doğrudan ağır vergi yükü altına girmesi demektir. Uygulama 1 Ocak 2026’da başlayacak” dedi.

Ana muhalefet partisine kayyum atanması tartışmalarını eleştirerek iktidar eliyle yapılan bu çalışmanın ülkenin ekonomisine ve refahına hiçbir katkısı olmadığını anlatan Tanrıöver, “Terörsüz Türkiye” sürecine de değinerek milletin hainlere kurucu önder denilmesini asla kabul etmeyeceğini bildirdi.

“TÜRKİYE’DE 10 MİLYON

BAĞIMLI OLAN GENÇ VAR”

Muhammed Hakan Tanrıöver, gençler arasındaki uyuşturucu bağımlılığına da dikkat çekerek şu çarpıcı rakamı paylaştı: “Bakın insanlar ideallerini gerçekleştirebildikleri, önceliklerini yerine getirebildikleri sürece kim tarafından yönetildiklerine bakmazlar. Yola çıktığınızda bu ülkede bu kadar uyuşturucu bağımlısı gencimiz yoktu. İstatistiklere göre 10 milyon uyuşturucu bağımlısı gencimiz var. Bunlarla mücadele edeceğinize Türkiye’yi etnik bir sınıflandırma üzerinden siyasetin turnusol kağıdı haline getirerek yeni bir kargaşa haline hazırlanılıyor. İtirazımız burayadır. Türkiye sınır güvenliğini korumalıdır. Türkiye’de siz insanınızın ekonomisini düzelttiğiniz zaman bu ülke bu çocuklar aydınlık geleceklere yarınlara sahip olabilir.”

“ETNİK AYRIMCILIK

KABUL EDİLEMEZ”

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı M. Hakan Tanrıöver, ülkede başarı kriterinin etnik köken değil, liyakat olması gerektiğini kaydetti. Toplantıda iktidarın etnik ve mezhepsel ayrımcılık yaptığını belirterek sert sözlerle tepki gösteren Tanrıöver, önceliklerinin ekonomi olduğunu belirterek “Bizim isteğimiz milletimizin refahının ve ekmeğinin artmasıdır. Siz neden teker teker bu insanların etnik kökenlerini ve mezhepsel aidiyetlerini gündeme getirmeye çalışıyorsunuz? Siz 23 yıllık iktidarınızda bir Alevi şube müdürünü bile bu millete çok görmüşsünüz, bugün diyorsunuz ki Alevilerden de bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı olsun. Bunu neden bir sınıfsal kategoriye sokuyorsunuz? Alevilerden Cumhurbaşkanı da olsun, genel müdür de olsun, bakan da olsun, milletvekili de olsun. Kim başarılıysa, bu ülkenin insanına eğitimli, liyakatli, tecrübesiyle, bilgisiyle kim faydalı olacaksa o olsun.”

Etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasete malzeme yapılmasının ülke birliğini zedeleyeceğini vurgulayan Tanrıöver: “Bunu Türk, Kürt, Laz, Alevi, Sünni diye niye bir kategoriye sokuyorsunuz? Niye bunu siyasetin bir turnusol kâğıdı haline getirebiliyorsunuz?” sözleriyle kimlik temelli siyaset anlayışına itiraz ettiklerini belirtti.

“161 BAHİS SİTESİ

YASAL DURUMDA”

Tanrıöver, bahis oyunları ve erken seçim konularında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı’nın yasa dışı kumar ve bahisle mücadele mesajını desteklediklerini belirten Tanrıöver, asıl sorunun yasa içi bahis olduğunu vurguladı.

Tanrıöver; “Bu ülkedeki en önemli problem yasa içi kumar ve bahistir. Müslümanların, muhafazakarların, milliyetçilerin iktidarında, sizin iktidarınızda Milli Piyango İdaresinden doğrudan ruhsat alan 161 sanal bahis ve kumar sitesi var ve bunlar sizin himayelerinizde oynatılıyor. Türkiye’nin kanayan yarası yasa dışı bahis değil, yasa içi bahistir” diye konuştu.

Erken seçim sorularını da yanıtlayan A Parti Genel Başkan Yardımcısı Tanrıöver, yüksek enflasyonun temel nedeninin kamu harcamalarının maliyetli yapısı olduğunu ifade etti. Yolsuzluk iddialarının parti ayrımı gözetmeksizin soruşturulması gerektiğini vurgulayan Tanrıöver, seçim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Türkiye ve dünyanın şartları ağırdır. Erken seçimle ilgili beklenti her siyasi iktidar döneminde gündeme gelir ve daha önceki tecrübeler şunu gösterir: Seçim kelimesi tüpten çıkmış macun gibidir. Macun nasıl tüpe geri girmiyorsa, bu macunun geri tüpe girdiği Türk siyasi hayatında görülmemiştir.”

Muhabir: Haber Merkezi