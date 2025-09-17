Türkiye genelinde ihracatta son yıllarda ön sıralarda kendine yer bulan Çorum 2025 yılının ilk 8 ayında 3 milyar 744 milyon dolar ihracat yaparak ülkede 10’ncu sıraya çıktı.

Türkiye'de Ocak-Ağustos döneminde 32 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 45 ilde ihracat artışı gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı, Ağustos ayına ve yılın 8 aylık dönemine ilişkin, faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, geçen ay 4 milyar 852 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artış gösterdi. İstanbul'u, yüzde 9,3 azalış ve 2 milyar 568 milyon dolar ile Kocaeli, yüzde 3,6 artış ve 1 milyar 966 milyon dolar ile İzmir takip etti. Ağustos ayı ihracatında daha sonra Bursa, Tekirdağ, Ankara, Gaziantep, Mersin, Manisa ve Çorum illeri geldi.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2023 yılında toplam 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 8 ayında 3 milyar 744 milyon dolarlık ihracata ulaşmış oldu. 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar, Haziran ayında 367 milyon dolar, Temmuz ayında ise 587 milyon dolarlık ihracat yapılan Çorum’un Ağustos ayı ihracatı ise 626 milyon dolar olarak gerçekleşerek toplam 8 aylık ihracat 3 milyar 744 milyon dolara ulaştı.

