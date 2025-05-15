Etkinliğe, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yarışmada, 18 farklı liseden toplam 108 öğrencikıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu mücadelelerin ardından Özejder Sosyal Bilimler Lisesi birinciliği elde ederken, Çorum Fen Lisesi ikinci, Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, organizasyona verdiği destekten dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederek, yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise yaptığı “Türkiye’nin en güzel gençlik kampında, ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu yarışma şehrimize çok yakıştı. İyi olanın kazanacağı turnuvamız hepimize hayırlı olsun. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum.” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ