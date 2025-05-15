Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikler, hafta boyunca devam edecek.

ATA'YA ÇELENK

Çorum'da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 106. yılı ve Gençlik Haftası kutlamaları, Saat Kulesi önünden başlayan kortej yürüyüşü ile start aldı. Bando eşliğinde marşlarla ilerleyen kortejde Türk bayrakları ve flamalarla öğrenciler, Gazi Caddesi’nden Atatürk Anıtı’na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen yürüyüşe Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, anıta çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

Gençlik Haftası kapsamında hafta boyunca Çorum genelinde çeşitli sportif turnuvalar, konserler, sergiler, sanatsal etkinlikler düzenlenecek.