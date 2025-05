14 Mayıs Çiftçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ömer Boyraz, Türkiye’nin ancak ve ancak tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile, üreterek kalkınabileceğini ifade ederek, ithal ürünlerin sınırlandırılmasını, mecbur kalmadıkça dış ülkelerden ithalat yapılmamasını, bunun yerine Türk çiftçisinin özendirilmesini, önünün açılmasını, üretimin teşvik edilmesini talep etti.

Ömer Boyraz, tarımda atılan her olumlu adımın, ülkemizin yarınlarına yapılan en değerli yatırım olacağına işaret etti. Son günlerde yaşanan zirai don, dolu ve doğal afetlere dikkati çeken Boyraz, çiftçinin zararının karşılanmasını, borçlarının faizsiz bir şekilde ertelenmesini, sürdürülebilir tarımsal faaliyetler için gereken tüm tedbirlerin alınmasını istedi.

CHP olarak her zaman ve her koşulda çalışanın, üretenin yanında olduklarını vurgulayan Boyraz, “nasırlı ellere sahip çıkmak, ülkemizin geleceğine sahip çıkmak demektir” ifadesini kullandı.

“Dün olduğu gibi bugün ve yarın da çiftçimizin yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz” diyen Ömer Boyraz, “Soframıza gelen her ürün, çiftçimizin emeğiyle, sabrıyla ve sevgisiyle yoğrulmuştur. Tarım, yalnızca bir üretim aracı değil; yaşamın kendisidir. Alın teriyle sulanan topraklar, geleceğimizi yeşertir. Asırlardır süregelen tarım geleneği, ekonomik değerinin yanı sıra güçlü bir kültürel mirastır. Her zorluğa katlanarak vatan topraklarını işleyen, emeği ve alın teri ile üretimi sürdüren tüm çiftçilerimizi saygı ve minnet duygularımla selamlıyor, Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum” dedi.

