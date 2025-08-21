Konuya ilişkin bir açıklama yapan Saadet Partisi İl Başkanı Şuayb Sarı, Pazar günü 11.00'de başlayacak etkinliğe, Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan'ın da katılacağını bildirdi.
Saadet İl Başkanı Şuayb Sarı, etkinlikte çocuklar için özel aktiviteler olacağını ve katılımcılara çeşitli ikramların sunulacağını belirterek, “Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla düzenleyeceğimiz Kardeşlik Buluşması programımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi