Çorum Eczacı Odası’nın geleneksel hale getirdiği etkinliklerden biri olan program önceki gün Oda Başkanı Ecz. Erol Afacan, Oda Yönetim Kurulu, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri, oda çalışan ve üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Bilimsel eczacılığın 186. yıldönümü çerçevesinde 45. Bölge Çorum Eczacı Odası tarafından Atatürk Anıtı’nda düzenlenen tören ile başladıkları kutlamaların geleneksel pide-ayran ikramında biraraya gelmekten duyduğu mutluluğu paylaşan Erol Afacan tüm üyelerin gününü ve haftasını kutladı.



Eczacılık mesleğinin günümüzde ekonomik sürdürülebilirlikten ilaca erişim sorunlarına kadar çok sayıda yapısal sorunla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle meslek mensuplarının taleplerinin sadece kendileri için değil toplum sağlığı açısından da önemli olduğunu belirten Afacan, 1839 yılında Osmanlı’da eczacılık eğitiminin başlamasıyla temelleri atılan bilimsel eczacılığın, bugün halk sağlığının vazgeçilmez bir parçası hâline geldiği hatırlattı.

Afacan eczacıların bilimsel temelli, etik değerlere bağlı ve topluma hizmet odaklı bir meslek anlayışıyla çalışmaya devam edileceği sözlerine ekledi.