SGK İl Müdürü Tök ve heyeti ilk olarak Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, kayıt dışı istihdamla mücadele, işveren ve mali müşavir iş birliklerinin önemi, sosyal güvenlik mevzuatında güncel gelişmeler gibi konular ele alındı. Tök, mali müşavirlerin iş dünyası ile sosyal güvenlik kurumları arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayarak, bu iş birliğinin sahadaki uygulamalarda büyük kolaylık sağladığını belirtti.

SMMMO Başkanı Baran ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sosyal güvenlik sisteminin etkinliği açısından muhasebe camiasının üzerine düşen sorumluluğun farkında olduklarını ifade etti. Baran, SGK ile iletişim ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.

SGK heyetinin ikinci ziyareti ise Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür oldu. Kayıtlı istihdamın önemi, sosyal güvenlik bilincinin yaygınlaştırılması ve esnaf camiasının sisteme katkıları üzerine görüşülen ziyarette Ömer Tök, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından esnaf sanatkârların önemine değindi.

Recep Gür ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, SGK ile yürütülen iş birliklerinin esnafın hakları ve yükümlülükleri konusunda farkındalık oluşturduğunu ifade etti. Gür, kayıt dışı istihdamla mücadelenin güçlendirilmesi ve sosyal güvenlik alanında bilgilendirme çalışmalarının artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında SGK İl Müdürü Tök, beraberindeki müdür yardımcıları Mustafa Göncü ve Şenol Eker’den oluşan heyetin bir sonraki durağı Çorum Ticaret ve Sanayi Odası oldu. SGK heyetini TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Başkan Yardımcısı Abdurrahman İstanbulluoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Keskin ağırladı.

Sosyal güvenlik bilincinin artırılması amacıyla kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla yapılan ziyarette, kayıt dışı istihdamla mücadele, işveren bilgilendirme süreçleri ve kurumsal iş birlikleri gibi konular ele alındı. Görüşmede, SGK ile iş dünyası arasındaki yapıcı diyalog ve ortak çalışma kültürünün önemine dikkat çekildi.

TSO Başkanı Başaranhıncal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sosyal güvenliğin hem çalışan hem işveren açısından hayati bir unsur olduğunu vurguladı. Çetin Başaranhıncal, kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve işveren yüklerinin hafifletilmesine yönelik teşviklerin sürdürülebilir ekonomi için kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

“Sosyal Güvenlik Haftası” kapsamında Ömer Tök ve beraberindeki heyetin bir diğer ziyareti de Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir oldu. Özdemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kurum çalışanlarının haftasını kutladı