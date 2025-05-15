Etkinlik, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü içine alan "Aile Haftası" kapsamında düzenlendi.

Aile Yılı kapsamında kurum ve kuruluşlarla birlikte düzenlenen kortej yürüyüşü, Saat Kulesi'nden başlayarak Kadeş Meydanı'nda son buldu.

Meydanda ise halk oyunları gösterisi ve gençlerin konser programı renkli görüntülere sahne oldu.

Çorum'daki liselerin müzik grupları katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti gerçekleştirdi.

Programa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.