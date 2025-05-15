45. Bölge Çorum Eczacı Odası, Bilimsel Eczacılığın 186’ncı yıldönümü nedeni ile etkinliklerini sürdürüyor.

Eczacılık Günü ve Haftası kapsamında Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan ile beraberindeki yönetimi protokol ziyaretlerine başlamıştı.

Oda Başkanı Erol Afacan beraberinde Genel Sekreter Çelebi Ayvan, Sayman Özden Sak ile birlikte Vali Ali Çalgan’ın ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İl Defterdarı Erkan Ciğer, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Naim Çetinkaya ve İl Emniet Müdürü Arif Pehlivan’a nezaket ziyaretinde bulundu. Protokol üyeleri de nazik ziyaretler için teşekkür ederek Eczacılık Haftası’nı kutladılar.

Afacan ve beraberindeki heyet ayrıca Sosyal Güvenlik Kurum Müdürü Ömer Tök ile Kurum eczacıları Evren Dinler ve Yakup Şahin’e de nezaket ziyaretinde bulunarak hem Eczacılık Haftası hem de Sosyal Güvenlik Haftası’nı kutladı. Ziyarette Sungurlu İlçe Temsilcisi Ecz. Serhat Battal Külük ile ilçe eczacıları da hazır bulundu.

Editör: SELDA FINDIK