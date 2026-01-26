Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası Osmancık’ta başladı.

Şampiyonaya Türkiye genelinden 18 il, 19 kulüp katılım sağlayacak. Organizasyonda 87 sporcu mücadele ederken, 21 refakatçi, 23 antrenör, 17 idareci ve 8 hakem görev alıyor. Ayrıca organizasyona 3 federasyon personeli, 3 millî takım antrenörü ve 2 Federasyon Asbaşkanı da iştirak edecek. Şampiyona süresince Osmancık’ta toplam 164 misafir ağırlanacak.

Müsabakalar; minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde oynanacak. Teknik toplantı 26 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 09.00’da, açılış seremonisi ise aynı gün saat 14.00’te yapılacak. Şampiyonanın sona ermesinin ardından madalya töreni düzenlenecek.

ÇORUM'U SERT TEMSİL EDİYOR

Osmancık’ta başlayan Türkiye İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası’nda Osmancık Okçuluk Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren ve Deaflimpik sporcu unvanına sahip Muhammed Mahmut Sert şampiyonada Çorum’u temsil ediyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen şampiyonada Muhammed Mahmut Sert’in performansı, Çorum spor camiası tarafından yakından takip edilecek.