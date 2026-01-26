Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Karadeniz Bölge Şampiyonası 22-25 Ocak tarihleri arasında Ordu’da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu. Toplamda 28 sporcu ile şampiyonada mücadele eden Çorum takımında 8 sporcu altın, 5 sporcu gümüş, 11 sporcu ise bronz madalya kazanarak adeta tarih yazdı.

Çorumlu sporculardan Ömür Köse üst genç 48 kiloda, Sıla Uşak alt genç 63.5 kiloda, Yağmur Odabaş üst genç 67 kiloda, Nefes Dicle Ceylan üst genç 57 kiloda, Mehmet Emin Öztemiz alt genç 60 kiloda, İzzet Tatarbolat büyükler 91 kiloda, Rümeysa Ak alt genç 38 kiloda, İbrahim Can Aykaç U23 45 kiloda birinci olarak altın madalya kazanırken, Ceylin Hayal Eker alt genç 54 kiloda, Elif Su İrdeli üst genç 54 kiloda, İbrahim Gürel alt genç 75 kiloda, İsa Uğur Ateş U23 54 kiloda, Taha Musab Okay alt genç 45 kiloda ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldular. Nazlıcan Aksoy U23 51 kiloda, Ali Efe Şahin alt genç 71 kiloda, Yağmur Koçyiğit üst genç 51 kiloda, Nisanur Güdek U23 67 kiloda, Yüsra Tuana Tokmak alt genç 42 kiloda, Ekin Nur Deligözoğlu alt genç 45 kiloda, Melek Naz Göktaş üst genç 54 kiloda, Göktuğ Emre Tarhan üst genç 75 kiloda, Ö.Faruk Taşlıtepe alt genç 54 kiloda, Hüseyin Baran Köymen üst genç 67 kiloda, Belinay Köle ise üst genç 67 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanan Çorumlu sporcular oldular.

Kategorilerinde bir ve ikinci olan toplam 13 Çorumlu sporcu 15 Şubat tarihinde Adana’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda Çorum’u temsil etmeye hak kazandılar.