Sezonun ilk yarısında Çorum FK forması giyen Emeka Eze, yeni takımı Sariyer forması ile çıktığı Çorum FK maçında Yusuf Erdoğan başta olmak üzere eski takım arkadaşlarına saldırdı.

Çorum FK’nın 2-1 üstünlüğü ile sona eren karşılaşma esnasında ve sonrasında Çorum FK’nın eski futbolcusu Emeka Eze’nin tutumu futbol severler tarafından yadırgandı. Maç içinde devamlı agresif tavırlar sergileyen Eze, maç sonunda ise futbolcuların üzerine yürüdü.

Yaşanan olayların ardından kırmızı siyahlı taraftarlar sosyal medya hesaplarından Eze'ye tepki göstererek, sezon sonu sözleşmesinin feshedilmesini istedi.