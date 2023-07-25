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Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay önceki gün yaptığı yazılı açıklama ile 2022-2023 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Sporları faaliyetlerini değerlendirdi. Geçtiğimiz sezon 6 bin 441 öğrencinin mücadele ettiği okul sporlarında 2022-2023 döneminde 5 bine yakın bir artışın olduğunu ifade ederek 11 Bin 391 sayısına ulaştıklarını söyledi. 41 branşta 152 il birinciliği müsabakalarının yapıldığının altını çizen Mustafa Türkay, "İlk kez bu dönem aba güreşi, 3x3 basketbol, bocce volo, karakucak güreşleri ve modern pentatlon branşında faaliyetler yaptı. Yine bu dönem içerisinde 9 branşta ulusal faaliyetlere ev sahipliği yaptık. Bunların 6'sı grup, 1'i yarı final, 2'side Türkiye Şampiyonası oldu. Bu faaliyetler kapsamında da 2150 öğrenciyi Çorum'da misafir ettik.

Çorum'da kazanılan il birincilikleri sonrası Çorum dışında bizleri temsil eden 92 sporcu ferdi ve takım olarak Türkiye şampiyonlarında dereceye yaptılar. Bu sayı bir önceki dönem 70'di. Yine ferdi ve takım grup müsabakalarında 202 öğrencimiz derece yaparak Çorum'un gururu olmuşlardır. Grup müsabakalarında da geçtiğimiz dönem sayı 161'di" dedi.

Devam eden açıklamada Alaca'da voleybol, masa tenisi ve futbol, Bayat'ta 3x3 basketbol, İskilip'te futbol, Osmancık'ta futbol, masa tenisi, voleybol, dart, bocce, Sungurlu'da ise voleybol, futsal ve 3x3 basketbol turnuvaları yaptıklarını da belirten Türkay, "İlçemizdeki gençlerimize de dokunmayı başardık. İnşallah ilçemizde de bu müsabakaların sayısı gelecek sana daha çok artarak daha çok gencimizi sporla buluştururuz" ifadelerine yer verdi.

Okul sporlarının son bölümünde düzenlenen geleneksel çocuk oyunları şenliklerine de değinen Türkay, "Çocuk şenliklerimize 7 bin 615 öğrencimiz katılım sağladı. Bu rakam da bir önceki dönem 5 bin 765 idi. 28 okuldan katılım sağlanan bu öğrencilerimizi farklı oyunlarla müsabaka havasını yaşattık" dedi.

Açıklamasının sonunda geçen yıla nazaran sporcu sayısında büyük bir artış olduğuna vurgu yapan Türkay, "Her sene okul sporlarına ilgi giderek artıyor. Bu doğrultuda bize destek veren tüm Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerimize, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimize, okullarımıza, öğrencilerimize, velilerimize, beden eğitimi öğretmenlerimize ve antrenörlerimize teşekkür ederim. Ayrıca faaliyetlerin sorunsuz tamamlanması noktasında bizim her daim yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Cemil Çağlar'a, Okul Sporları Şube Müdürümüz Ayşe Şenyuva'ya, İl Milli Eğitim Müdürümüz Abdullah Kodek'e, İl Milli Eğitim Spor Şube Müdürü Ahmet Çaylak'a, Okul Sporları Tertip Kurulu'nda görev yapan Altan Çoban'a, Deniz Kılıç'a ve Çetin Koçak'a da şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.

