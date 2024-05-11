Türk Telekom Sungurlu İlçesi’ndeki şubesini kapadı.

Abonelik işlemleri için Türk Telekom’a giden vatandaşlar şube kapısının kilitli olması nedeniyle yetkililere tepki gösterdi. Türk Telekom’un kapıya bir duyuru asarak; “Artık buraya Çorum’dan gelen olmayacaktır. İptal işlemleriniz ve bağlantı sorunlarınız için Türk Telekom müşteri hizmetleri 4440375” ifadelerinin kullanıldığı da gözlendi.

Bu durumla karşılaşan vatandaşlar mağdur olduklarını belirterek, sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulmasını istediler. Vatandaşlar, “Telefon ve internet hizmetleri için Türk Telekom’a gidiyoruz ve kilitli olan kapıdan geri dönüyoruz. Kurumlarda kesintisiz hizmet esastır. Çorum’un en büyük ilçesi Sungurlu’ya haksızlık yapılıyor. Halkımız nasıl hizmet alacak. Türk Telekom ile olan işlemlerimizi nasıl halledeceğiz. Koskoca şirket yeni bir eleman alabilir. Bu sorunun bir an evvel çözülmesini istiyoruz” görüşüne yer verdiler.