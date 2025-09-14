Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 5.hafta maçında konuk ettiği Vanspor’la 0-0 berabere kalan Arca Çorum FK, Eskişehir bölgesi hakemi Turgut Doman’ın yönettiği dördüncü maçta da berabere kaldı.

Çorum temsilcisi, Doman’ın yönettiği diğer maçlarda, 2016-2017 Sezonunda, deplasmanda Beylerbeyi, 2023-2024 Sezonunda sahasında Şanlıurfaspor ve geçen sezon da yine sahasında Adanaspor’la 1-1 berabere kalmıştı.

Vanspor maçının 66.dakikasında Yusuf Erdoğan’ın ceza sahasında, kaleci Çağlar tarafından düşürülmesinde penaltı noktasını göstermeyen Turgut Doman, Çorumlu sporseverlerin tepkisini aldı.

Öte yandan, Vanspor ise Turgut Doman’ın yönettiği maçlarda ilk kez berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı takım, Turgut Doman’ın yönettiği maçlarda 2 galibiyet, 2 yenilgi almıştı.