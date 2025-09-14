Vanspor’la golsüz berabere kalan Arca Çorum FK, tam 24 maç aradan sonra sahadan 0-0’lık skorla ayrıldı.

Bu sezon ilk kez puan kaybı yaşayan Arca Çorum FK, 0-0’lık skoru en son geçen sezonun 18.haftasında, 4 Ocak 2025’te, Şanlıurfaspor’a karşı deplasmanda almıştı. Vanspor ise 0-0’lık skoru en son bu sezon aldı. Kırmızı-siyahlı takım, 3.hafta maçında da Iğdır FK ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

Öte yandan, Vanspor bu sezon çıktığı üçüncü deplasmanda da yenilmedi. Van temsilcisi, sezonun önceki deplasmanlarında Boluspor’u 3-2 yenerken, Iğdır FK ile 0-0 berabere kalmıştı.