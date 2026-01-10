Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden İstanbulspor’un deneyimli sol beki Tuncer Duhan Aksu, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı.

13 Aralık’ta Sarıyer’le oynanan maçta sakatlanan Tuncer Duhan’ın ön çapraz bağ ameliyatı geçirdiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Tuncer Duhan Aksu, Maslak Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yener İnce tarafından başarılı bir ön çapraz bağ cerrahisi rekonstrüksiyonu ameliyatı geçirdi.

Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sahalara dönmesini temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

28 yaşındaki savunma oyuncusu, İstanbuspor’la 13 lig maçına çıktı ve 992 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.