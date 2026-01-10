Arca Çorum FK maçının 6.dakikasında, Erkan Kaş’la girdiği ikili mücadele sırasında yüzüne darbe alan ve yaklaşık 4 dakika tedavi gördükten sonra oyun alanına geri dönen Amedli futbolcu Moreno’nun maçtan sonra bir operasyon geçirdiği açıklandı.

Amed Sportif Faaliyetler’den yapılan açıklamaya göre, Kolombiyalı kanat oyuncusunun üst dudak bölgesinde ciddi bir yaralanma meydana geldi. Deneyimli futbolcu maçtan sonra ameliyata alındı ve iki estetik cerrah tarafından yaklaşık 1,5 saat süren operasyonla üst dudak bölgesine 25 dikiş atıldı.

Açıklamada, Moreno’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu da belirtildi.