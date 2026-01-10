Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig 19.hafta maçında Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor yarın İzmir'de Türkiye’nin dev kulüplerinden Arkasspor’un konuğu olacak. Lig’de fırtına gibi esen Çorum’un efeleri ikinci yarıya Konya temsilcisini 3-0 yenerek harika bir giriş yapmıştı. Efelerde hedef yarın (11 Ocak Pazar) İzmir’de Arkas’ı da devirmek.

25 puanla beşinci sırada yer alan Arkasspor ile 31 puanla ikinci durumda bulunan Sungurlu Belediyespor arasında İzmir Atatürk Voleybol Spor Salonu’nda oynanacak kritik karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Lig’de oynanacak diğer maçlarda ise Konya Karapınar Anadolu Leoparları ile Fenerbahçe, Onikişubat Belediyespor ile Niksar Belediyespor, Düzcespor ile 1954 Adanaspor, Ziraat Bankkart ile Osmangazi Belediyespor, TVF Spor Lisesi ile Ünsal Group Şiran Akademi kozlarını paylaşacak.