Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Merkezi tarafından Antalya’da düzenlenen yönetim kurulu ve şube başkanları toplantısında, Çorum’un eski başkanlarından Nihat Armutcu’ya plaket verildi.

Xanadu Resort Belek otelde düzenlenen 2025 yılı 1.Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları toplantısına Çorum’dan TÜFAD Şube Başkanı Yasin Aksoy ile 2011-2014 yılları arasında Çorum Şubesi başkanlığı görevini yürüten Nihat Armutcu katıldı.

DİLBER VE ARMUTCU’YA PLAKET

Toplantıda, TÜFAD Çorum Şubesi Başkanı Yasin Aksoy, Genel Başkan İsmail Dilber’e Çorum şubesinin faaliyetlerine katkılarından dolayı plaket verdi. Çorum Şubesi tarafından, Nihat Armutcu’ya Çorum futboluna ve derneğe katkılarından dolayı hazırlanan plaket de Genel Başkan İsmail Dilber ve Yasin Aksoy tarafından Nihat Armutcu’ya takdim edildi.

AKSOY VE ARMUTCU’DAN GÖRÜŞMELER

Yasin Aksoy ve Nihat Armutcu, toplantıdan kalan zamanlarda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Başkanı Av. Celal Nuri Demirtük, TFF Amatör Futbol-Kadın ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, TFF Antrenör-Yönetici-Sağlık Özlük İşleri Müdürü Belde Otyakmaz Diker, TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar, TFF Antrenör Eğitim Müdürü Emre Aydemir ile görüşerek hem fikir alışverişinde bulundular, hem de Çorum TÜFAD için Kurs ve seminer taleplerini ilettiler. Özellikle TFF Futbol Gelişim Direktörü Emrah Bayraktar’ı Çorum a davet eden Yasin Aksoy Çorum FK Akademi çalışmalarından bilgiler verdi.

Yasin Aksoy ve Nihat Armutcu, şube başkanları ile güzel diyalog ve fikir-proje alışverişinde bulunurken, Çorum futbolu ve sevenlerinin gönlünde yeri olan Çorumspor eski teknik direktörlerinden, Konya Şube Başkanı İsmet Karababa ile de uzun uzun Çorum’la ilgili sohbet ettiler.